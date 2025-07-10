Украина получит "энергетический павербанк" на 600 тысяч домов

ДТЭК совместно с американской Fluence начала запуск масштабного проекта систем накопления энергии общей мощностью 200 МВт на шести локациях в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

В рамках проекта установлено 698 модулей с батареями. Этого достаточно, чтобы обеспечить светом около 600 тысяч домохозяйств в течение двух часов. Мощность отдельных объектов - от 20 до 50 МВт.

Ожидается, что коммерческая эксплуатация начнется в октябре 2025 года - перед началом отопительного сезона.

Системы будут предоставлять услуги по балансировке частоты и мощности для энергосистемы Украины.

"Это особенно важно во время аварийных ситуаций и позволит уменьшить необходимость применять стабилизационные отключения, которые негативно влияют на население и бизнес", - говорится в сообщении.

Сейчас проект аккумуляторов переходит к финальной фазе реализации - тестированию и первому разряду батарей.

Напомним:

ДТЭК привлек рекордную сумму 3 млрд грн от трех украинских банков - "Ощадбанка", ПУМБ и "Укргазбанка".