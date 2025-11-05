У великих містах України може зникнути опалення: названо умову

У випадку, якщо росіяни критично пошкодять ключові ТЕЦ, великі міста України частково можуть опинитися без опалення на кілька днів або тижнів.

Про це йдеться у тексті ЕП.

"У випадку критичного ураження ключових ТЕЦ частина міста може кілька днів або тижнів залишатися без тепла. Сценарій залежатиме від масштабу руйнувань та погоди. Українцям варто вже зараз подумати про запасний варіант, де вони могли б перечекати такий сценарій, якщо він справдиться", – каже представник уряду.

Як пояснює представник однієї з енергокомпаній Києва, обстріли роблять сценарій з аваріями на ТЕЦ цілком реальним.

"Удар по великих джерелах тепла – це загроза для низки районів, але не для всього міста", – пояснює ЕП представник однієї з енергетичних компаній Києва.

Загалом, усе буде залежати від масштабів уражень та оперативного відновлення пошкоджених частин ТЕЦ. "З тепловим обладнанням усе непросто, але полагодити його можна трохи швидше, ніж теплові електростанції", – пояснює енергетик.

Крім того, у великих містах є локальні котельні і теплові пункти. Це невеликі об'єкти, що працюють при лікарнях, підприємствах, закладах соціальної сфери. Вони не здатні замістити великі ТЕЦ, але можуть компенсувати частину втрат.

"Це не врятує повністю місто, можливі перебої з теплом в окремих районах чи житлових комплексах, але апокаліпсису, коли все повністю замерзне, точно не буде", – ділиться з ЕП прогнозом представник однієї з енергетичних компаній.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що 28 жовтня в Україні ропочався опалювальний сезон.

Тепло в домівки Києва почали постачати вже 29 жовтня, повідомив тоді Кличко.