У "Газпромі" готують масові скорочення на керівних посадах – росЗМІ

У російському газовому монополісті "Газпром" можуть майже вдвічі скоротити чисельність співробітників центрального апарату - з 4,1 тисячі до 2,5 тисячі осіб.

Про це пише російська служба Forbes.

Офіційний представник компанії підтвердив виданню справжність листа. У ньому йдеться, що за 20 років чисельність адміністрації "Газпрому" зросла в кілька разів, досягнувши понад 4,1 тисячі осіб, а фонд оплати праці становить понад 50 млрд рублів.

З урахуванням цього пропонується скоротити чисельність адміністрації "Газпрому" до 2,5 тис. осіб. Як приклад наводиться атомна держкорпорація РФ "Росатом", де при загальній кількості співробітників у 350 тисяч осіб до управлінського апарату входять 1 246 осіб.

Нагадаємо:

У РФ очікують, що зупинка їхніх заводів через останні санкції США не сильно вплине на світові ринки, натомість значно скоротить виручку РФ.

У зв’язку з новими санкціями США проти російського нафтового сектору, компанії "Газпром Нафта" надано 45 днів для виходу зі складу власників сербської нафтової компанії NIS.

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром Нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".