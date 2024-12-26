У енергосистемі зберігається дефіцит потужності, можливі зміни у графіках відключень – "Укренерго"

Українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після тринадцяти масованих атак росіян від початку цього року, у ній зберігається значний дефіцит потужності, тому можливі зміни в застосуванні заходів обмеження.

Про це повідомили в "Укренерго".

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно — можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження. Актуальний графік застосування відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго)", - розповіли в компанії.

Нагадаємо:

Російські окупанти під час атаки 25 січня вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

У четвер 26 грудня графіки відключення світла для населення будуть застосовувати з 08:00 до 21:00.