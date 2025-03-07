Сумщина збільшила імпорт електроенергії в 2,5 раза через наслідки ворожих атак

Через атаки ворога з'явився дефіцит електроенергії, тому Сумська область збільшила її імпорт у 2,5 раза.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Він зазначив, що за останню добу було ворогом здійснено 63 обстріли громад Сумської області, більше 20 населених пунктів було обстріляно. Люди не постраждали, але інфраструктура, в тому числі 4 об’єкти енергетики та газові комунікації (1 об’єкт) були пошкоджені. Наразі заплановані заходи щодо їх відновлення.

За його словами, наразі до 10 тис. абонентів по Сумській області відключені від електропостачання через ворожі обстріли.

Артюх підкреслив, що через постійні атаки ворога на енергосистему всієї України на сьогодні є дефіцит електроенергії.

"Сьогодні поки вдається уникати відключень мирного населення тому що наші підприємці, в тому числі і в Сумській області застосовують такий вид отримання електроенергії від наших партнерів як імпорт. Імпорт електроенергії в Сумській області зріс у 2,5 рази", – повідомив він.

Нагадаємо:

7 березня в результаті атаки росіян по енергетичних об'єктах у низці областей України є знеструмлення споживачів.