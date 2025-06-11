"Нафтове домінування" Трампа під питанням: США прогнозують падіння видобутку

У 2025 році обсяг видобутку нафти в США вперше знизиться після пандемії Covid-19, що ставить під сумнів обіцянки Дональда Трампа щодо "енергетичного домінування" США.

Про це пише газета Financial Times з посиланням на оцінку уряду США.

За оцінкою Управління енергетичної інформації (EIA), обсяг видобутку, який наразі становить рекордні 13,5 млн барелів на добу, до кінця наступного року зменшиться до близько 13,3 млн барелів. Основна причина — зниження цін на нафту, що змушує галузь скорочувати активність.

"З меншою кількістю активних бурових установок ми прогнозуємо, що компанії в США буритимуть і завершуватимуть менше свердловин до 2026 року", — йдеться в щомісячному звіті. Раніше EIA вже зазначала, що зменшення кількості бурових установок виявилося значно більшим, ніж очікувалося.

Цей песимістичний прогноз оприлюднено всього через кілька місяців після переобрання Трампа, який під час кампанії обіцяв "розблокувати" американський видобуток, збільшити виробництво нафти та знизити ціни на енергоносії.

За останні два десятиліття саме стрімкий розвиток видобутку сланцевої нафти зробив США найбільшим виробником нафти й газу у світі, що радикально змінило ситуацію на глобальному ринку та забезпечило внутрішню економіку дешевою енергією.

Останнє щорічне падіння видобутку в США було у 2021 році під час пандемії, в каденцію Трампа. Але згодом обсяги відновилися через зростання цін на нафту під час президентства Джо Байдена.

Новий урядовий прогноз, який збігається з оцінками керівників сланцевих компаній, вказує на серйозні труднощі в галузі. Ситуацію ускладнюють збільшення пропозиції з боку країн ОПЕК+ та побоювання щодо наслідків торгових війн Трампа для світової економіки — усе це тисне на ціни на нафту.

Крім того, запроваджені Трампом мита на імпорт сталі та алюмінію збільшили витрати на критично важливі матеріали у нафтогазовій галузі, що зменшує прибутки компаній, кажуть представники бізнесу.

Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate у вівторок становила $64,98 за барель — це на 17% нижче цьогорічного максимуму і нижче рівня, який дозволяє більшості сланцевих компаній покривати витрати.

"Чинна адміністрація створює хаос. Я серйозно стурбований тим, що взагалі немає чіткого плану", — заявив Віл ВанЛо, голова інвестфонду Quantum Capital Group, одного з найбільших гравців у сланцевому секторі, під час конференції в Х’юстоні.

Деякі аналітики прогнозують ще глибше падіння видобутку. За даними S&P Global Commodity Insights, у другій половині 2025 року обсяги можуть зменшитися на 640 тис. барелів на добу — це більше, ніж добувають деякі країни ОПЕК.

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Нагадаємо:

Американські нафтові компанії скорочують витрати та зупиняють бурові установки через мита Дональда Трампа, які підвищили витрати, а також падіння цін на нафту, що зменшує прибутки.