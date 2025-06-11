"Нефтяное доминирование" Трампа под вопросом: США прогнозируют падение добычи

В 2025 году объем добычи нефти в США впервые снизится после пандемии Covid-19, что ставит под сомнение обещания Дональда Трампа относительно "энергетического доминирования" США.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на оценку правительства США.

По оценке Управления энергетической информации (EIA), объем добычи, который сейчас составляет рекордные 13,5 млн баррелей в сутки, к концу следующего года уменьшится до около 13,3 млн баррелей. Основная причина - снижение цен на нефть, что заставляет отрасль сокращать активность.

"С меньшим количеством активных буровых установок мы прогнозируем, что компании в США будут бурить и завершать меньше скважин до 2026 года", - говорится в ежемесячном отчете. Ранее EIA уже отмечала, что уменьшение количества буровых установок оказалось значительно больше, чем ожидалось.

Этот пессимистический прогноз обнародован всего через несколько месяцев после переизбрания Трампа, который во время кампании обещал "разблокировать" американскую добычу, увеличить производство нефти и снизить цены на энергоносители.

За последние два десятилетия именно стремительное развитие добычи сланцевой нефти сделало США крупнейшим производителем нефти и газа в мире, что радикально изменило ситуацию на глобальном рынке и обеспечило внутреннюю экономику дешевой энергией.

Последнее ежегодное падение добычи в США было в 2021 году во время пандемии, в каденцию Трампа. Но впоследствии объемы восстановились из-за роста цен на нефть во время президентства Джо Байдена.

Новый правительственный прогноз, который совпадает с оценками руководителей сланцевых компаний, указывает на серьезные трудности в отрасли. Ситуацию осложняют увеличение предложения со стороны стран ОПЕК+ и опасения относительно последствий торговых войн Трампа для мировой экономики - все это давит на цены на нефть.

Кроме того, введенные Трампом пошлины на импорт стали и алюминия увеличили расходы на критически важные материалы в нефтегазовой отрасли, что уменьшает прибыли компаний, говорят представители бизнеса.

Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate во вторник составила $64,98 за баррель - это на 17% ниже нынешнего максимума и ниже уровня, который позволяет большинству сланцевых компаний покрывать расходы.

"Действующая администрация создает хаос. Я серьезно обеспокоен тем, что вообще нет четкого плана", - заявил Уил ВанЛо, глава инвестфонда Quantum Capital Group, одного из крупнейших игроков в сланцевом секторе, во время конференции в Хьюстоне.

Некоторые аналитики прогнозируют еще более глубокое падение добычи. По данным S&P Global Commodity Insights, во второй половине 2025 года объемы могут уменьшиться на 640 тыс. баррелей в сутки - это больше, чем добывают некоторые страны ОПЕК.

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Напомним:

Американские нефтяные компании сокращают расходы и останавливают буровые установки из-за пошлин Дональда Трампа, которые повысили расходы, а также падение цен на нефть, что уменьшает прибыли.