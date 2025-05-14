Нефть торгуется вблизи двухнедельных максимумов на фоне торгового перемирия США и Китая

Цены на нефть снизились в среду, но в то же время котировки остаются вблизи двухнедельных максимумов на фоне оптимизма после договоренности между США и Китаем о временном снижении взаимных пошлин.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 39 центов (0,6%) - до $66,24 за баррель. Американская нефть WTI потеряла 36 центов (также 0,6%) - до $63,31. Накануне оба эталонных сорта выросли более чем на 2,5%.

Две крупнейшие экономики мира в понедельник согласились приостановить торговую войну минимум на 90 дней: США уменьшили пошлины со 145% до 30%, а Китай - со 125% до 10% на импорт из США.

"Это экономическое перемирие между США и Китаем могло сформировать позитивный нарратив, подпитывающий спрос на фоне осторожного оптимизма", - отметила старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Сачдева.

Однако, по ее словам, ожидания значительного роста нефтяных запасов в США пока сдерживают энтузиазм рынка.

По данным источников на рынке, запасы сырой нефти в США выросли на 4,3 миллиона баррелей за неделю. Эти цифры были обнародованы Американским институтом нефти во вторник.

Инвесторы внимательно следят за сигналами спроса. Аналитики Rystad Energy в аналитической записке отметили, что соглашение между США и Китаем "ослабило часть пессимизма со стороны спроса", но в то же время предостерегли, что влияние пошлин еще может проявиться, несмотря на их частичную отмену.

Также рынок следит за поездкой президента США Дональда Трампа в Персидский залив, которая началась во вторник с выступления на инвестиционном форуме в Эр-Рияде. Там он объявил о снятии давних санкций против Сирии и сообщил о договоренности по $600 миллиардов саудовских инвестиций в США.

Глава отдела сырьевых рынков Rystad Energy Мукеш Сахдев отметил, что ключевой задачей этой поездки для президента США будет недопущение резкого роста цен на нефть летом - во время пикового сезона путешествий.

Также, по его словам, США могут воспользоваться более низкими ценами, чтобы пополнить свои стратегические запасы, закупая больше нефти с Ближнего Востока.

Напомним:

Цены на нефть снизились с двухлетнего максимума несмотря на временное снижение пошлин между США и Китаем, поскольку осталось много неопределенности относительно того, что будет с торговой войной через 90 дней.