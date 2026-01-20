Свириденко назвала найважчі області після ударів РФ

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що складною залишається ситуація в Харківській, Сумській та Чернігівській областях після ударів РФ по критичній інфраструктурі.

Про це вона повідомила у своєму Telegram.

За її словами, аварійні служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити подачу води, тепла і світла.

На час ремонтів задіюють усі доступні резерви: розгортають додаткові потужності резервної генерації, працюють Пункти незламності, залучені підрозділи ДСНС.

Свириденко також зазначила, що ворог цілеспрямовано атакує критичну інфраструктуру, зокрема завдає багато балістичних ударів.

Пошкодження зафіксовано у низці областей та у столиці, а уряд, за її словами, використовує всі наявні інструменти, щоб підтримати людей і мінімізувати наслідки ударів.

Нагадаємо:

Станом на ранок 20 січня є знеструмлені споживачі у Києві та Київській, Одеській, Дніпропетровській, Рівненській, Харківській і Сумській областях через нову масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти української енергосистеми.

В кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії через наслідки російського обстрілу 20 січня.

Уночі 20 січня російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого постраждала людина.

5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишились без теплопостачання внаслідок російської атаки вночі 20 січня. Лівий берег міста також без води.