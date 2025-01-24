Шмигаль анонсував побудову 900 МВт потужностей генерації на 2025 рік

У 2025 році перед енергетиками стоїть задача ввести в роботу ще майже 900 МВт потужностей об'єктів розподіленої генерації.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На цей рік перед Міністерством енергетики та іншими відповідальними відомствами поставлене завдання ввести в роботу ще майже 900 МВт потужності об’єктів розподіленої генерації", - повідомив він.

Він зазначив, що у 2024 році було приєднано 233 генераційні установки встановленою потужністю понад 830 МВт. Переважно мова про газову генерацію, а саме газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки.

Крім того, тривають також ремонти і відбудова. Загалом за 2024 рік було відновлено близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики. Цього року планується відновлення ще близько 3 ГВт.

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Нагадаємо:

До кінця 2024 року Україна отримає необхідне обладнання для 1 ГВт розподіленої генерації, але увімкнути одразу його не вдасться.

З анонсованого "гігавата Зеленського" в Україні побудовано лише близько 60 МВт, каже ексочільник "Укренерго".

Міністр енергетики Галущенко на початку вересня повідомив, що в Україні встановлено сотні МВт потужностей.

Станом на кінець 2024 року в Україні підключено 967 МВт розподіленої газової генерації: 835 МВт генерації вже експлуатується.