Шмыгаль анонсировал построение 900 МВт мощностей генерации на 2025 год

В 2025 году перед энергетиками стоит задача ввести в работу еще почти 900 МВт мощностей объектов распределенной генерации.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На этот год перед Министерством энергетики и другими ответственными ведомствами поставлена задача ввести в работу еще почти 900 МВт мощности объектов распределенной генерации", - сообщил он.

Он отметил, что в 2024 году было присоединено 233 генерационные установки установленной мощностью более 830 МВт. Преимущественно речь о газовой генерации, а именно газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки.

Кроме того, продолжаются также ремонты и восстановление. Всего за 2024 год было восстановлено около 4 ГВт мощности тепловой и гидроэнергетики. В этом году планируется восстановление еще около 3 ГВт.

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Напомним:

До конца 2024 года Украина получит необходимое оборудование для 1 ГВт распределенной генерации, но включить сразу его не удастся.

Из анонсированного "гигаватта Зеленского" в Украине построено лишь около 60 МВт, говорит экс-глава "Укрэнерго".

Министр энергетики Галущенко в начале сентября сообщил, что в Украине установлены сотни МВт мощностей.

По состоянию на конец 2024 года в Украине подключено 967 МВт распределенной газовой генерации: 835 МВт генерации уже эксплуатируется.