Сербія хоче продовжити контракт на постачання природного газу з РФ

Сербія веде переговори з Росією про продовження контракту на постачання природного газу, який закінчується в березні, і прагне зберегти обсяги поставок на рівні чинної угоди з "Газпромом".

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Завдяки "міцним відносинам" з Москвою, "ми маємо дуже вигідну позицію для обговорення економічних питань та газової угоди з Росією," — заявив заступник прем’єр-міністра Сербії Олександар Вулін в інтерв’ю Bloomberg News під час Веронського євразійського економічного форуму, що відбувся в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Балканська держава зберігає баланс у відносинах з Росією після вторгнення Кремля в Україну. Хоча Сербія не підтримала західні санкції проти Москви, вона надала допомогу Києву і засудила агресію.

Сербія споживає близько 3 мільярдів кубометрів газу на рік, і близько двох третин цього обсягу отримує від російського "Газпрому" за вигідними цінами. Попри це, країна працює над диверсифікацією джерел енергії, закуповуючи газ у Азербайджану та відкривши новий маршрут до терміналу зрідженого природного газу в Греції.

Сербія знає про зміни в процедурі оплати за постачання російського газу, які президент Володимир Путін запровадив у четвер, зазначив Вулін. "Щодо платежів, ми зробимо все, про що буде домовлено з Росією," — додав він.

Нагадаємо:

Лідер Кремля Путін підписав указ, згідно з яким, розрахунки за російський газ тепер не прив'язані до одного певного банку - "Газпромбанку".