Сербия ведет переговоры с Россией о продлении контракта на поставку природного газа, который истекает в марте, и стремится сохранить объемы поставок на уровне действующего соглашения с "Газпромом".

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Благодаря "крепким отношениям" с Москвой, "мы имеем очень выгодную позицию для обсуждения экономических вопросов и газового соглашения с Россией," - заявил заместитель премьер-министра Сербии Александар Вулин в интервью Bloomberg News во время Веронского евразийского экономического форума, состоявшегося в Объединенных Арабских Эмиратах.

Балканское государство сохраняет баланс в отношениях с Россией после вторжения Кремля в Украину. Хотя Сербия не поддержала западные санкции против Москвы, она оказала помощь Киеву и осудила агрессию.

Сербия потребляет около 3 миллиардов кубометров газа в год, и около двух третей этого объема получает от российского "Газпрома" по выгодным ценам. Несмотря на это, страна работает над диверсификацией источников энергии, закупая газ у Азербайджана и открыв новый маршрут к терминалу сжиженного природного газа в Греции.

Сербия знает об изменениях в процедуре оплаты за поставки российского газа, которые президент Владимир Путин ввел в четверг, отметил Вулин. "Относительно платежей, мы сделаем все, о чем будет договорено с Россией", - добавил он.

Вопрос о том, что мы сделаем все, что нужно. Напомним:

Лидер Кремля Путин подписал указ, согласно которому, расчеты за российский газ теперь не привязаны к одному определенному банку - "Газпромбанку".