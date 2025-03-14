Санкции США обвалили экспорт нефти "теневым флотом" РФ почти на четверть

Экспорт российской нефти морем в феврале снизился на 9% по сравнению с январем, однако наиболее заметным изменением стало резкое сокращение поставок через "теневые" танкеры - на 21%.

Об этом говорится в отчете аналитического агентства CREA.

В феврале 356 судов экспортировали российскую нефть и нефтепродукты, из них 167 принадлежали к так называемому "теневому флоту". В феврале экспорт нефти РФ этими судами упал на 21% по сравнению с январем.

В то же время объемы нефти, которая транспортировалась судами, принадлежащими или застрахованными странами G7+, выросли на 15% за тот же период, говорится в отчете.

"Это изменение свидетельствует о том, что санкции Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), введенные в январе, могли иметь реальное влияние на российские потоки нефти", - пишет агентство.

Кроме того, снижение ценового предела до 30 долларов за баррель привело бы к сокращению доходов России от экспорта нефти на 41% (136 млрд евро) с момента введения санкций в декабре 2022 года до конца февраля 2025 года. Только в феврале такой ценовой предел уменьшил бы российские доходы на 40% (4,26 млрд евро).

В целом ситуация "выглядит положительной", пишет агентство. В феврале на "теневой" флот приходилось лишь 56% общего объема поставок сырой нефти, тогда как в январе этот показатель составлял 65%. Доля экспорта сырой нефти через эти суда снизилась с 85% до 75%, а транспортировка нефтепродуктов "теневым" флотом сократилась с 40% до 32%.

Напомним:

Россия сократила экспорт нефтепродуктов в феврале после январского роста поставок дизельного топлива, однако потоки сырой нефти усилились.