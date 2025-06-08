Росіяни почали будувати насосну станцію для перезапуску ЗАЕС

Російські окупанти почали будувати плавучу насосну станцію потужністю до 80 000 кубометрів на годину для перезапуску Запорізької АЕС.

Про це пише російське видання Neftegaz із посиланням на очільника "Росатома" Олєксєя Ліхачова, пише Liga.Net.

Плавуча модульна насосна станція, за словами Ліхачова, дозволить Росії повністю вирішити проблему водопостачання під час виведення енергоблоків на проєктну потужність.

Він зазначив, що "Росатом" вже розробив поетапний план введення Запорізької АЕС в експлуатацію, однак реалізувати його можна лише за умови повного усунення воєнних загроз, включно з прямими атаками та диверсіями.

Брак води, необхідної для охолодження реакторів, після знищення Каховської ГЕС є однією з основних причин, через яку запуск ЗАЕС є неможливим.

Раніше заступник міністра енергетики Юрій Шейко стверджував, що Росія не може забезпечити відновлення безпечної експлуатації окупованої Запорізької АЕС, а заявами про відповідні наміри просто намагається шантажувати Україну і міжнародну спільноту.

"Станція не готова до роботи, існують великі ризики включення енергоблоків у роботу. Має бути проведена повна інспекція обладнання і систем, адже ремонти на ЗАЕС не проводяться.

Немає кваліфікованого персоналу, який знає обладнання, зокрема українського виробництва, що було встановлене після модернізації електростанції", – зазначив Юрій Шейко.