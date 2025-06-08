Россияне начали строить насосную станцию для перезапуска ЗАЭС

Российские оккупанты начали строить плавучую насосную станцию мощностью до 80 000 кубометров в час для перезапуска Запорожской АЭС.

Об этом пишет российское издание Neftegaz со ссылкой на главу "Росатома" Алексея Лихачева, пишет Liga.Net.

Плавучая модульная насосная станция, по словам Лихачева, позволит России полностью решить проблему водоснабжения при выводе энергоблоков на проектную мощность.

Он отметил, что "Росатом" уже разработал поэтапный план ввода Запорожской АЭС в эксплуатацию, однако реализовать его можно только при условии полного устранения военных угроз, включая прямые атаки и диверсии.

Нехватка воды, необходимой для охлаждения реакторов, после уничтожения Каховской ГЭС является одной из основных причин, по которой запуск ЗАЭС невозможен.

Ранее заместитель министра энергетики Юрий Шейко утверждал, что Россия не может обеспечить восстановление безопасной эксплуатации оккупированной Запорожской АЭС, а заявлениями о соответствующих намерениях просто пытается шантажировать Украину и международное сообщество.

"Станция не готова к работе, существуют большие риски включения энергоблоков в работу. Должна быть проведена полная инспекция оборудования и систем, ведь ремонты на ЗАЭС не проводятся.

Нет квалифицированного персонала, который знает оборудование, в частности украинского производства, которое было установлено после модернизации электростанции", - отметил Юрий Шейко.