РФ мала заробити на дорогій нафті, але гроші з'їли палаючі НПЗ

Виплати Росії нафтопереробникам у травні були близькими до максимуму за понад два роки, зменшуючи нафтогазові доходи країни навіть попри те, що війна в Ірані допомогла підняти ціни на нафту.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Минулого місяця уряд виплатив переробникам нафти $2,8 млрд. Це майже вп'ятеро більше, ніж роком раніше.

Ці виплати частково компенсують НПЗ різницю між цінами на моторне пальне в Росії та за кордоном. Вони різко зросли після ралі на світових ринках через війну в Ірані.

Субсидії критично важливі для російських виробників пального, які останні кілька місяців потерпають від майже щоденних атак українських дронів.

Удари по НПЗ уже опустили обсяги переробки в Росії до мінімуму за понад 16 років, збільшили експорт сирої нафти і змусили уряд запровадити заборону на експорт авіапального на додаток до обмежень на бензин.

Без багатомільярдних виплат російський бюджет отримав би більше від стрибка ціни Urals, ключового експортного сорту нафти країни.

Нагадаємо:

Безпілотники Сил спеціальних операцій уразили потужну виробничо-диспетчерську станцію великого нафтопроводу у Кіровській області, а також нафтобазу у Ростовській області РФ у ніч на неділю.

У Росії розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон