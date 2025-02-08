Після екстрених відключень енергетики відновили живлення для 16 тисяч споживачів

За добу з 7 по 8 лютого енергетикам вдалось відновити живлення для понад 22 тисяч споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 16 616 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", – йдеться у повідомленні.

Рівень води у ставку ЗАЕС достатній для забезпечення потреб станції.

Нагадаємо:

Через атаки росіян по енергетиці у восьми областях країни 7 лютого запроваджували аварійні відключення світла.