После экстренных отключений энергетики восстановили питание для 16 тысяч потребителей
Getty Images
За сутки с 7 по 8 февраля энергетикам удалось восстановить питание для более 22 тысяч потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 16 616 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - говорится в сообщении.
Уровень воды в пруду ЗАЭС достаточный для обеспечения потребностей станции.
Напомним:
Из-за атак россиян по энергетике в восьми областях страны 7 февраля вводили аварийные отключения света.