После экстренных отключений энергетики восстановили питание для 16 тысяч потребителей

За сутки с 7 по 8 февраля энергетикам удалось восстановить питание для более 22 тысяч потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 16 616 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - говорится в сообщении.

Уровень воды в пруду ЗАЭС достаточный для обеспечения потребностей станции.

Напомним:

Из-за атак россиян по энергетике в восьми областях страны 7 февраля вводили аварийные отключения света.