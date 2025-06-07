"Укрэнерго" и ОГТСУ могут потерять доноров из-за "отката" корпоративного управления

Операторы электро и газотранспортных систем Украины могут потерять финансирование и сертификацию как независимые компании после того, как Министерство энергетики изменило их устав корпоративного управления без предварительных консультаций с международными институтами и донорами.

Об этом сообщает аналитическая группа ICIS.

Источники ICIS отметили, что уставы операторов систем передачи как независимых компаний были предварительно согласованы с международными донорами, такими как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), а также с "Энергетическим сообществом".

"Энергетическое сообщество" является международной институцией, задачей которой является расширение единого энергетического рынка ЕС на юго-восток Европы, которая предоставила украинским компаниям сертификацию как независимым операторам.

В ICIS отмечают, что все кредиты ЕБРР, а также кредиты других международных финансовых учреждений содержат условия, которые четко указывают, что устав компании не может быть изменен без предварительного одобрения банков, которые уже предоставили кредиты.

Министерство энергетики, как единственный акционер обоих операторов сетей, обязано получить подтверждение от Энергетического сообщества по изменению устава корпоративного управления. Они настаивали, что этого не было сделано.

Международные заинтересованные стороны выражают обеспокоенность относительно независимости государственных предприятий в Украине после того, как правительство уволило руководителей компаний "Нафтогаз", ГТСОУ и "Укрэнерго".

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Напомним:

2 сентября 2024 года Владимир Кудрицкий был уволен с должности главы НЭК "Укрэнерго".

В апреле Дмитрий Липпа покинул пост руководителя "Оператора ГТС Украины"