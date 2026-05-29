Через обстріли без світла залишилися споживачі у шести областях

Внаслідок ударів РФ на ранок нові знеструмлення зафіксували у Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

В "Укренерго" повідомили, що там, де це дозволяють безпекові умови, вже почали аварійно-відновлювальні роботи.

Енергетики, за даними компанії, працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених споживачів.

Водночас в "Укренерго" зазначили, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Станом на 09:30 29 травня воно залишалося на тому ж рівні, що й попереднього дня.

Нагадаємо:

Від вечора 28 травня російські окупанти атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М/С-400" та 232-ма безпілотниками різних типів, 217 дронів вдалося знешкодити, але є і влучання.