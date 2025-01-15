Новые санкции США могут существенно нарушить поставки нефти из России – МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что последние санкции США против России могут существенно осложнить ее цепи поставок нефти, что может привести к затягиванию глобального рынка.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет МЭА.

Несмотря на это, МЭА прогнозирует профицит на нефтяном рынке в 2025 году, поскольку рост добычи в странах вне группы ОПЕК+ превысит умеренный рост глобального спроса.

Новые санкции США против России и Ирана касаются компаний, которые обрабатывали более трети экспорта нефти этих стран в 2024 году. Однако МЭА пока воздерживается от включения их влияния в свои прогнозы.

"Мы сохраняем прогнозы поставок для обеих стран, пока полное влияние санкций не станет очевидным, но новые меры могут привести к усилению дефицита нефти и нефтепродуктов", - говорится в отчете.

Объявление санкций и вероятность сокращения поставок способствовали росту цен на нефть. Фьючерсы на Brent в понедельник торговались на уровне около $81/баррель, что на 8% выше с начала года.

На этот раз МЭА заняло более осторожную позицию относительно влияния санкций на поставки российской нефти, чем в марте 2022 года, когда прогнозировало сокращение на 3 млн баррелей в сутки. Однако эти прогнозы не оправдались, и агентство позже пересмотрело свои оценки.

МЭА также уточнило прогнозы спроса на нефть. В 2025 году глобальный спрос вырастет на 1,05 млн баррелей в сутки (вместо 1,1 млн), тогда как прогноз на 2024 год повышен до 940 тыс. баррелей в сутки.

На перспективу 2025 года влияют экономические вызовы в Китае, который является вторым по величине потребителем нефти в мире. Рост популярности электромобилей также сдерживает спрос на нефть в стране.

Напомним:

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также провайдеров страхования судов "Ингосстрах" и "Альфастрахование".

По данным газеты Financial Times, меры включают добавление в черный список 183 судов "теневого флота", привлеченных к экспорту энергоресурсов из России.