Індійський НПЗ із часткою РФ швидко виходить із санкційної кризи

Через два місяці після того, як санкції спричинили кризу в індійській компанії Nayara Energy Ltd., зірвавши торгівлю, її робота і продажі почали відновлюватися завдяки підтримці уряду і новим схемам розрахунків.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Нафтопереробник, що частково належить російській "Роснефти". Раніше цього місяця UCO Bank отримав урядовий дозвіл обслуговувати Nayara і очікується, що він здійснюватиме закордонні операції.

Виробничі процеси теж поступово нормалізуються. Компанія не тільки забезпечує власну мережу з понад 6 500 автозаправок, а й відновлює експортну діяльність, використовуючи плавучі сховища і флот суден. За словами урядового джерела, державна Hindustan Petroleum Corp. вже збільшила закупівлі у Nayara.

Зараз завод працює на 75 % потужності і нарощує обсяги. Якщо раніше він залежав від суміші саудівської, іракської та російської нафти, то тепер переважно переробляє російську Urals, додаючи невеликі обсяги індійської сировини.

"Наш завод працює у звичайному режимі, ми активно задовольняємо потреби індійських клієнтів і розглядаємо варіанти експорту після покриття внутрішнього попиту", - заявили в Nayara в понеділок.

Нагадаємо, що в липні оголошення санкцій ЄС, яке глава європейської дипломатії Кая Каллас оприлюднила в соцмережі X, стало для компанії несподіванкою. Це миттєво паралізувало управління і навіть зупинило базові програмні сервіси, які залежали від західних постачальників на кшталт Microsoft.

Одразу кілька членів ради директорів, зокрема гендиректор Алесандро Дес Дорідес та інші громадяни ЄС, пішли у відставку. Криза поглибилася після того, як судноплавні компанії, зокрема Great Eastern Shipping Co., розірвали контракти через відмову європейських страхових клубів P&I надавати покриття. Банки теж погіршили ситуацію.

Нагадаємо:

Індійські нафтопереробні компанії не планують відмовлятися від російської нафти, оскільки внутрішній попит на пальне зростає, навіть незважаючи на поновлення торговельних перемовин із Вашингтоном і прагнення обох сторін досягти угоди.

Індійські нафтопереробні заводи нарощують експорт бензину і дизеля до найвищого рівня за останні кілька років завдяки розширенню потужностей з переробки сирої нафти, третина якої з РФ, і збільшенню частки етанолу в бензині на внутрішньому ринку.