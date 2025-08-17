Нафтові ринки демонструють спад після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці

Нафтові ринки готуються до стриманої реакції цін після відкриття на тлі зустрічі президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна на Алясці.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп заявив, що після переговорів з Путіним він відкладе введення мит на такі країни, як Китай, за купівлю російської нафти.

Раніше він погрожував санкціями проти Москви та вторинними санкціями проти таких країн, як Китай та Індія, які купують російську нафту, якщо не буде зроблено жодних кроків для припинення війни в Україні.

"Це означатиме, що російська нафта продовжуватиме надходити без перешкод, що має негативно вплинути на ціни на нафту.

Варто зазначити, що, на нашу думку, вплив цього буде мінімальним, і ціни, ймовірно, зазнають лише невеликого падіння в найближчому майбутньому в результаті цієї новини", — заявив аналітик ICIS Аджай Пармар.

Нафтовий ринок чекатиме на результати зустрічі в Вашингтоні в понеділок між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

"Учасники ринку стежитимуть за коментарями європейських лідерів, але поки що ризики перебоїв у постачанні з Росії залишатимуться обмеженими", — сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

У п'ятницю ціна нафти Brent склала 65,85 долара за барель, а нафти West Texas Intermediate — 62,80 долара, що майже на 1 долар нижче, ніж перед переговорами в Алясці.

Нагадаємо:

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського правителя Володимира Путіна завершилася без досягнення домовленостей чи оголошення припинення вогню в Україні, попри заяви про "значний прогрес".

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з правителем РФ на Алясці сказав, що поки не буде застосовувати так звані "вторинні енергетичні санкції", спрямовані проти Росії та держав-покупців російської нафти, які він допускав останнім часом.