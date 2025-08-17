Нефтяные рынки демонстрируют спад после встречи Трампа и Путина на Аляске

Нефтяные рынки готовятся к сдержанной реакции цен после открытия на фоне встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп заявил, что после переговоров с Путиным он отложит введение пошлин на такие страны, как Китай, за покупку российской нефти.

Ранее он угрожал санкциями против Москвы и вторичными санкциями против таких стран, как Китай и Индия, которые покупают российскую нефть, если не будет сделано никаких шагов для прекращения войны в Украине.

"Это будет означать, что российская нефть будет продолжать поступать беспрепятственно, что должно негативно повлиять на цены на нефть.

Стоит отметить, что, по нашему мнению, влияние этого будет минимальным, и цены, вероятно, испытают лишь небольшое падение в ближайшем будущем в результате этой новости", - заявил аналитик ICIS Аджай Пармар.

Нефтяной рынок будет ждать результатов встречи в Вашингтоне в понедельник между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Участники рынка будут следить за комментариями европейских лидеров, но пока что риски перебоев в поставках из России будут оставаться ограниченными", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

В пятницу цена нефти Brent составила 65,85 доллара за баррель, а нефти West Texas Intermediate - 62,80 доллара, что почти на 1 доллар ниже, чем перед переговорами в Аляске.

Напомним:

Встреча президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина завершилась без достижения договоренностей или объявления прекращения огня в Украине, несмотря на заявления о "значительном прогрессе".

Президент США Дональд Трамп после встречи с правителем РФ на Аляске сказал, что пока не будет применять так называемые "вторичные энергетические санкции", направленные против России и государств-покупателей российской нефти, которые он допускал в последнее время.