"Нафтогаз" та польська Orlen домовились про ще одну партію зрідженого газу
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"Нафтогаз" підписав контракт на постачання 100 млн кубометрів скрапленого природного газу з польською компанією Orlen.
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Паливо надходитиме з партії американського LNG. Після регазифікації газ транспортують до польсько-українського кордону.
Газ буде поставлено в Україну у квітні. Його використають для створення стратегічного резерву палива на наступний опалювальний сезон, додали у пресслужбі.
Зазначається, що це вже другий контракт на постачання палива.
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Нагадаємо:
Російські ракетні атаки на українські державні газові активи змусили країну купувати дороге альтернативне паливо в Європейському Союзі.