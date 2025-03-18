"Нафтогаз" та польська Orlen домовились про ще одну партію зрідженого газу

"Нафтогаз" підписав контракт на постачання 100 млн кубометрів скрапленого природного газу з польською компанією Orlen.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Паливо надходитиме з партії американського LNG. Після регазифікації газ транспортують до польсько-українського кордону.

Газ буде поставлено в Україну у квітні. Його використають для створення стратегічного резерву палива на наступний опалювальний сезон, додали у пресслужбі.

Зазначається, що це вже другий контракт на постачання палива.

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Нагадаємо:

Російські ракетні атаки на українські державні газові активи змусили країну купувати дороге альтернативне паливо в Європейському Союзі.