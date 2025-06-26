Світові ціни на перевезення нафти пішли вниз після деескалації на Близькому Сході

Вартість транспортування нафти з Близького Сходу до Азії різко впала після зниження напруженості в найбільшому регіоні-експортері нафти у світі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з даними Балтійської біржі в Лондоні, ставки фрахту знизилися на 17%, до 55,50 пунктів за системою Worldscale, що відповідає приблизно $1,60 за барель.

"Ризикові надбавки природно зникли", — зазначив Фредрік Дюбвад, аналітик Fearnley Securities AS. — "На ринку багато вільних суден, і враховуючи сезонні коливання, ставки закономірно опускаються нижче".

Ціни на транспортування різко зросли два тижні тому через побоювання, що Іран може порушити судноплавство в районі Ормузької протоки — стратегічного маршруту, через який проходить 20% світових поставок нафти та зрідженого природного газу.

Після майже двох тижнів бойових дій між Іраном і Ізраїлем, які почалися 13 червня, було досягнуто перемир’я, що спричинило падіння цін на нафту та зменшення ризиків для судноплавства в регіоні.

Об’єднаний морський інформаційний центр — структура, що координує взаємодію військово-морських сил із комерційним флотом у цьому регіоні — повідомив у четвер, що протягом останніх 48 годин не було зафіксовано жодних інцидентів у Ормузькій протоці, а трафік повернувся до нормального рівня.

"Тривалий період без активних бойових дій і зміцнення умов перемир’я стабілізує морську обстановку в Перській затоці", — йдеться в повідомленні.

"Тепер, коли ринок заспокоївся щодо можливого перекриття Ормузької протоки Іраном, судна знову ходять безперешкодно, ризикові надбавки зникли, і ставки суттєво коригуються вниз", — сказав Джонатан Чаппел, старший керуючий директор Evercore ISI.

Система Worldscale дозволяє судновласникам та фрахтувальникам швидко розраховувати актуальні прибутки та вартість доставки нафти на тисячах торгових маршрутів.

За даними Балтійської біржі, судна, що працюють на еталонному маршруті Саудівська Аравія – Китай, наразі заробляють $35 281 на день, тоді як у понеділок цей показник складав майже $76 000.

Нагадаємо:

17 червня стало відомо, що вартість фрахту танкерів, що перевозять нафтопродукти з Близького Сходу, стрімко зросла останніми днями через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном, яке підвищило ризики транспортування через Ормузьку протоку.