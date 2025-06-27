Нефть готовится к самому большому недельному падению за два года

Цены на нефть в пятницу направляются к самому стремительному недельному снижению с марта 2023 года, поскольку отсутствие серьезных перебоев в поставках из-за конфликта между Израилем и Ираном привело к исчезновению "премии за риск".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 35 центов, или 0,52%, до $68,08 за баррель, тогда как американская West Texas Intermediate прибавила 40 центов, или 0,61%, до $65,64. Оба контракта идут до недельного снижения примерно на 12%.

Цены вернулись к уровням, наблюдавшимся до того, как Израиль 13 июня начал конфликт, нанеся ракетные удары по иранским военным и ядерным объектам.

Неделя началась с роста цен до пятимесячного максимума после того, как США ударили по иранским ядерным объектам на выходных. Но уже во вторник цены упали до самого низкого уровня за более чем неделю после того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном.

На данный момент, по словам трейдеров и аналитиков, никакого существенного влияния кризиса на поставки нефти не видно.

"При отсутствии угрозы серьезных перебоев с поставками мы продолжаем считать, что рынок нефти имеет фундаментальный избыток, и согласно нашим прогнозам на 2025 год он составит около 2,1 млн баррелей в сутки", - написали аналитики Macquarie в своей аналитической записке в четверг.

Они прогнозируют среднюю цену WTI на уровне $67 за баррель в 2025 году и $60 в 2026-м - оба прогноза повышены на $2 с учетом геополитического риска.

Небольшой рост цен в конце недели был обусловлен данными правительства США, которые показали сокращение запасов сырой нефти и топлива неделей ранее, а также ростом переработки и спроса.

"Рынок начинает осознавать, что запасы сырой нефти внезапно стали очень ограниченными", - отметил Фил Флинн, старший аналитик Price Futures Group.

Напомним:

Стоимость транспортировки нефти с Ближнего Востока в Азию резко упала после снижения напряженности в крупнейшем регионе-экспортере нефти в мире.