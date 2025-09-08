Через відсутність напруги на Харківщині скорочено маршрут деяких приміських поїздів

Через відсутність напруги на окремій ділянці залізниці у Харківській області обмежили деякі маршрути поїздів.

Про це повідомляє пресслужба приміських сполучень "Укрзалізниці".

Через відсутність напруги обмежать рух з і до станції Безруківка:

№6006 Харків – Безруківка (замість Харків – Слатине).

№6007 Безруківка – Харків (замість Слатине – Харків).

Нагадаємо:

Вночі проти 8 вересня Росія здійснила масовану атаку на один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.

Під час нічного обстрілу росіян в одному з районів Київщини відбулось відключення світла.