Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Через відсутність напруги на Харківщині скорочено маршрут деяких приміських поїздів

Володимир Тунік-Фриз — 8 вересня, 11:47
Через відсутність напруги на Харківщині скорочено маршрут деяких приміських поїздів
Getty Images

Через відсутність напруги на окремій ділянці залізниці у Харківській області обмежили деякі маршрути поїздів.

Про це повідомляє пресслужба приміських сполучень "Укрзалізниці".

Через відсутність напруги обмежать рух з і до станції Безруківка:

  • №6006 Харків – Безруківка (замість Харків – Слатине).
  • №6007 Безруківка – Харків (замість Слатине – Харків).

Нагадаємо:

Вночі проти 8 вересня Росія здійснила масовану атаку на один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.

Під час нічного обстрілу росіян в одному з районів Київщини відбулось відключення світла.

Останні новини