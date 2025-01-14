Китайські НПЗ активно закуповують сировину, щоб уникнути зриву поставок через санкції

Державні нафтові компанії Китаю та великі приватні нафтопереробники прискорено закуповують нафту з Близького Сходу та інших регіонів, готуючись до можливих перебоїв у поставках через посилення санкцій проти Росії та Ірану.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Такі компанії, як Cnooc, Shandong Yulong Petrochemical Co і Jiangsu Eastern Shenghong Co, активно шукають можливості придбати нафту для негайної доставки, повідомляють трейдери.

Особливо популярні поставки на лютий, причому розглядаються різні сорти нафти, зокрема з Близького Сходу, Африки та Америки.

Дії найбільших китайських покупців нафти пояснюються побоюваннями, що дрібні приватні нафтопереробники можуть бути змушені знизити виробничі потужності або навіть скоротити випуск пального, якщо їм стане недоступною знижена російська та іранська нафта.

Якщо дрібні гравці вийдуть із ринку, великі державні нафтопереробники, ймовірно, будуть змушені втрутитися, щоб уникнути дефіциту пального на внутрішньому ринку, особливо дизеля. Це дозволить їм зайняти більшу частку ринку та забезпечити енергетичну безпеку — ключовий пріоритет для Пекіна.

Нові санкції Вашингтона торкнулися понад 180 танкерів і кількох найбільших російських нафтовидобувних компаній. Ці заходи вже вплинули на азійський нафтовий ринок, де покупці, перевізники та оператори портів намагаються впоратися з наслідками.

Деякі танкери, що перевозять російську нафту ESPO до Шаньдуну, почали простоювати поблизу Китаю, оскільки перевізники шукають подальші рішення.

Інтерес до спотових закупівель нафти серед китайських імпортерів зростав поступово протягом останніх двох місяців після підвищення Іраном цін на свою нафту. Але цього тижня попит різко зріс через нові заходи США, які націлені на "тіньовий флот" РФ.

Нагадаємо:

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".

За даними газети Financial Times, заходи включають додавання до чорного списку 183 суден "тіньового флоту", залучених до експорту енергоресурсів з Росії.

Індія має намір відмовитися від нафтових танкерів, на які США наклали санкції через їхню роль у перевезенні вантажів для Росії, що є ще одним прикладом впливу заходів Вашингтона на світовий нафтовий ринок.

Три танкери з понад 2 мільйонами барелів російської нафти плавають у водах біля східного Китаю і не можуть відвантажитися після того, як у п’ятницю 10 січня США ввели нові санкції проти найбільших нафтових компаній РФ.