Ізраїльські атаки по Ірану ставлять під удар нафтову безпеку Китаю

Атаки Ізраїлю на Іран загрожують відрізати Китай від ключових партнерів у нафтовій торгівлі, підкреслюючи його залежність від імпорту енергії та підриваючи амбіції Пекіна щодо посилення впливу в регіоні.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Протягом багатьох років Китай використовував партнерство з Іраном для розширення свого впливу на Близькому Сході, зробивши дешеву іранську нафту та постачання з Перської затоки основою своєї енергетичної безпеки як найбільшого у світі імпортера нафти.

Цього тижня голова КНР Сі Цзіньпін закликав усі сторони конфлікту між Ізраїлем та Іраном "якнайшвидше запобігти подальшій ескалації напруги". Китай також заявив, що США не повинні втручатися у його «нормальну торгівлю» з Іраном і виступив проти санкцій, запроваджених Заходом.

"Звісно, Китай занепокоєний останніми подіями", — каже Гедалія Афтерман, експерт з питань Китаю та Близького Сходу в ізраїльському Інституті дипломатії імені Абби Ебана. "Якщо ескалація триватиме, Пекін може серйозно постраждати — і в питанні енергетичної безпеки, і втративши Іран як стратегічну карту".

Після посилення санкцій США проти іранської ядерної програми у 2018 році Пекін і Тегеран лише зміцнили свої зв’язки.

Китай став ключовим економічним партнером Ірану: він скуповує більшість іранської нафти, а також постачає електроніку, автомобілі, промислове обладнання та елементи для атомної енергетики.

Минулого року іранська нафта становила до 15% від загального імпорту сирої нафти до Китаю — другої за обсягами економіки у світі. Загалом у 2024 році Китай імпортував близько 11,1 млн барелів нафти щодня.

Закупівлі іранської нафти Китаєм зростали протягом більшої частини 2023–2024 років, але наприкінці минулого року почали знижуватися через ризик нових санкцій США, згідно з даними аналітиків Kpler і Bernstein.

У вересні 2024 року Іран експортував 2,4 млн барелів нафти на день, з яких 1,6 млн припадало на Китай. У квітні обсяги впали до 2,1 млн барелів, а постачання в Китай скоротилися до 740 тис. барелів на добу. Частина іранської нафти надходить до Китаю через Малайзію, де вантажі перевантажують або змінюють їхнє походження, щоб обійти санкції, зазначають аналітики.

У Fitch Ratings цього тижня заявили, що навіть у разі повної втрати іранських поставок, їх можна буде компенсувати за рахунок резервних потужностей країн ОПЕК+.

Однак можливі й серйозніші енергетичні потрясіння. Війна ризикує перерости у ширший конфлікт у регіоні, і вже зараз Іран погрожує заблокувати Ормузьку протоку.

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Нагадаємо:

Судноплавні компанії попереджають про ризики для ключових морських маршрутів Близького Сходу після ударів Ізраїлю по Ірану.

Керівник Shell, однієї з найбільших компаній, що торгує нафтою та природним газом, попередив, що потенційне блокування Ормузької протоки Іраном може спровокувати серйозний шок на ринку нафти.