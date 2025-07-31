Казахстан вирішив віддати перевагу Китаю замість РФ у добудові АЕС

Казахстан віддав перевагу Китаю замість Росії в побудові двох із трьох своїх атомних електростанцій.

Про це повідомляє видання Orda.kz.

За словами першого віце-прем'єра Казахстану Романа Скляра, першу атомну електростанцію в Казахстані, як очікується, побудує російський "Росатом", а другу і третю - компанія з Китаю, не уточнивши її назви.

"Третя станція також буде з Китаю. Теж наші колеги зараз з агентства з атомної енергетики опрацьовують місця дислокації", - розповів Скляр.

За його словами, поки що зарано говорити про вартість будівництва, оскільки ще не готові техніко-економічне обґрунтування і проєктно-кошторисна документація.

Усі деталі співпраці з Китаєм, включно з міжурядовими угодами, перебувають на стадії узгодження.

Нагадаємо:

У червні 2025 року російську державну атомну корпорацію "Росатом" було обрано для керівництва над міжнародним консорціумом із будівництва першої атомної електростанції в Казахстані.

Тоді повідомлялося, що надходили інші пропозиції щодо будівництва АЕС від державної компанії China National Nuclear Corporation, а також від французьких і південнокорейських компаній.

У жовтні 2024 року в Казахстані провели референдум щодо будівництва першої в країні Атомної електростанції.