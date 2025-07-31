Казахстан решил отдать предпочтение Китаю вместо РФ в достройке АЭС
Казахстан отдал предпочтение Китаю вместо России в построении двух из трех своих атомных электростанций.
Об этом сообщает издание Orda.kz.
По словам первого вице-премьера Казахстана Романа Скляра, первую атомную электростанцию в Казахстане, как ожидается, построит российский "Росатом", а вторую и третью - компания из Китая, не уточнив ее названия.
"Третья станция также будет из Китая. Тоже наши коллеги сейчас из агентства по атомной энергетике прорабатывают места дислокации", - рассказал Скляр.
По его словам, пока рано говорить о стоимости строительства, поскольку еще не готовы технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация.
Все детали сотрудничества с Китаем, включая межправительственные соглашения, находятся на стадии согласования.
Напомним:
В июне 2025 года российская государственная атомная корпорация "Росатом" была выбрана для руководства над международным консорциумом по строительству первой атомной электростанции в Казахстане.
Тогда сообщалось, что поступали другие предложения по строительству АЭС от государственной компании China National Nuclear Corporation, а также от французских и южнокорейских компаний.
В октябре 2024 года в Казахстане провели референдум по строительству первой в стране Атомной электростанции.