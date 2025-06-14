Казахстан довірив "Росатому" будувати першу АЕС

Російська державна атомна корпорація "Росатом" була обрана для керівництва над міжнародним консорціумом з будівництва першої атомної електростанції в Казахстані.

Про це повідомляє Reuters.

Інші пропозиції щодо будівництва АЕС надійшли від державної компанії China National Nuclear Corporation, а також від французьких і південнокорейських компаній.

Наразі невідомо, які інші компанії братимуть участь у консорціумі під керівництвом "Росатома", а також вартість і терміни реалізації пропозиції "Росатома". "Росатом" не надав жодних коментарів.

Новостворене Казахстанська агенція з атомної енергії "визначило", що найоптимальнішими та найвигіднішими пропозиціями щодо будівництва атомної електростанції в Казахстані є пропозиції, отримані від російської компанії "Росатом".

"Наразі, відповідно до пропозицій "Росатома", розпочато роботу над питанням залучення державного експортного фінансування з Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У жовтні у Казахстані провели референдум щодо будівництва першої в країні Атомної електростанції.