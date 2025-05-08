Для обходу санкцій: Іран відправив до Китаю "зомбі-супертанкер" із нафтою

Після посилення тиску з боку Вашингтона та Пекіна Іран почав використовувати так звані "зомбі-судна" для постачання нафти до Китаю, один з яких нещодавно вдало доставив вантаж.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними системи відстеження суден, танкер, що назвався Global, у кінці квітня розвантажив близько 2 мільйонів барелів іранської нафти в порту, який управляється провінційною владою Китаю.

Проте насправді це був супертанкер Gather View, який потрапив під санкції США і використовував фальшиву ідентичність списаного судна, щоб уникнути санкцій і приховати походження вантажу.

Це перший зафіксований випадок, коли так зване "зомбі-судно" увійшло до державного порту в провінції Шаньдун після того, як у січні місцева влада заборонила обслуговування суден під санкціями.

Це демонструє, на які хитрощі йдуть Тегеран та китайські незалежні нафтопереробники, щоб зберегти прибуткову торгівлю.

Продаж нафти до Китаю є життєво важливим для Ірану та приватних нафтопереробних заводів у Шаньдуні. Раніше для цього використовували перевантаження з судна на судно біля берегів Малайзії, щоб приховати справжнє походження вантажу.

Однак посилений контроль з боку США та Китаю з початку року порушив цей ланцюг постачання. Торговці почали шукати приватні китайські порти для розвантаження, а також менші танкери, які легше сховати.

Але доставка 2 мільйонів барелів на санкціонованому супертанкері до державного порту — це явне порушення цієї тенденції. Це ризикований крок: якщо влада виявить порушення, вантаж на суму приблизно 120 мільйонів доларів можуть конфіскувати. Крім того, сам порт може потрапити під вторинні санкції США, як це вже сталося в березні з терміналом на півдні Китаю.

Довідка. Так звані "зомбі-судна", які видають себе за вже списані танкери, використовуються для уникнення санкцій. Подібні методи вже застосовувалися у торгівлі з Венесуелою.

Нагадаємо:

Щоб уникнути контролю США, останніми тижнями щонайменше чотири "зомбі-судна" - кораблі, що видають себе за утилізовані танкери - вийшли з нафтових терміналів Хосе та Амуай у Венесуелі.