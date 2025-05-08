Для обхода санкций: Иран отправил в Китай "зомби-супертанкер" с нефтью

После усиления давления со стороны Вашингтона и Пекина Иран начал использовать так называемые "зомби-судна" для поставки нефти в Китай, одно из которых недавно удачно доставило груз.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным системы отслеживания судов, танкер, назвавшийся Global, в конце апреля разгрузил около 2 миллионов баррелей иранской нефти в порту, который управляется провинциальными властями Китая.

Однако на самом деле это был супертанкер Gather View, который попал под санкции США и использовал фальшивую идентичность списанного судна, чтобы избежать санкций и скрыть происхождение груза.

Это первый зафиксированный случай, когда так называемое "зомби-судно" вошло в государственный порт в провинции Шаньдун после того, как в январе местные власти запретили обслуживание судов под санкциями.

Это демонстрирует, на какие ухищрения идут Тегеран и китайские независимые нефтепереработчики, чтобы сохранить прибыльную торговлю.

Продажа нефти в Китай является жизненно важным для Ирана и частных нефтеперерабатывающих заводов в Шаньдуне. Ранее для этого использовали перегрузки с судна на судно у берегов Малайзии, чтобы скрыть истинное происхождение груза.

Однако усиленный контроль со стороны США и Китая с начала года нарушил эту цепь поставок. Торговцы начали искать частные китайские порты для разгрузки, а также меньшие танкеры, которые легче скрыть.

Но доставка 2 миллионов баррелей на санкционированном супертанкере в государственный порт - это явное нарушение этой тенденции. Это рискованный шаг: если власти обнаружат нарушения, груз на сумму примерно 120 миллионов долларов могут конфисковать. Кроме того, сам порт может попасть под вторичные санкции США, как это уже произошло в марте с терминалом на юге Китая.

Справка. Так называемые "зомби-судна", которые выдают себя за уже списанные танкеры, используются для избежания санкций. Подобные методы уже применялись в торговле с Венесуэлой.

Напомним:

Чтобы избежать контроля США, в последние недели по меньшей мере четыре "зомби-судна" - корабли, выдающие себя за утилизированные танкеры - вышли из нефтяных терминалов Хосе и Амуай в Венесуэле.