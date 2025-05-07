Індія цього року планує збільшити закупівлю нафти РФ – навіть попри менші знижки
Деякі нафтопереробні компанії Індії планують збільшити обсяги закупівлі російської нафти на спотовому ринку цього року.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Indian Oil, найбільша нафтопереробна компанія країни, планує забезпечити 25% своїх поставок коштом російської нафти. Bharat Petroleum прагне, щоб близько третини її оброблюваної нафти надходило від країн ОПЕК+, включно з Росією.
Indian Oil також планує зменшити частку нафти, яку закуповує за довгостроковими контрактами, з 60% до 55% у цьому фінансовому році (який почався 1 квітня). Решту обсягів компанія купуватиме на спотовому ринку.
Хоча компанія і планує збільшити частку російської нафти до 25% (у порівнянні з 22% торік), це все ще менше, ніж історичний максимум — приблизно третина — зафіксований одразу після початку війни в Україні.
BPCL (Bharat Petroleum) також намагається включити до довгострокових контрактів із постачальниками з Близького Сходу так звані умови без визначення місця призначення. Це дозволить компанії продавати або обмінювати нафту з іншими покупцями.
Однак знижки на російську нафту останнім часом скоротилися, оскільки її почали більше купувати інші країни, зокрема Туреччина та Сирія. За даними Chennai Petroleum, у минулому кварталі знижка становила менше $1 за барель порівняно з еталонною ціною, тоді як торік вона сягала $3–4.
Нагадаємо:
Постачання російської нафти до Індії наблизилося до найвищого рівня за два роки у квітні 2025 року.