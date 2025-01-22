Індія шукає продавців нафти, які замінять частку постачання РФ до країни

Джерела закупівлі нафти державною Indian Oil Corp можуть змінитися через нові санкції США проти Росії, які впливають на постачання з Москви: найбільший нафтопереробник Індії тепер змушений шукати альтернативи.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

До початку війни між Росією та Україною Індія імпортувала менше ніж 2% своєї нафти з Росії. Однак у середині минулого року цей показник зріс до майже 45%, згідно з даними аналітичної компанії Kpler, оскільки Росія пропонувала значні знижки. Тим часом поставки з традиційних постачальників, таких як Саудівська Аравія, скоротилися.

"Все, що було зміщено на користь Росії, стосувалося лише спотового ринку", — зазначив Арвіндер Сінгх Сахні, голова третьої за доходами компанії Індії, у середу. "Тепер ми будемо перебалансовувати це".

10 січня США запровадили найагресивніші санкції проти Росії, намагаючись підсилити позиції України у можливих мирних переговорах.

Санкції можуть вплинути на щоденні постачання обсягом до 2 мільйонів барелів нафти до Індії та Китаю, сказав Сахні в інтерв’ю Bloomberg Television під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Індія звернеться до постачальників, таких як країни ОПЕК, США, Гаяна та Бразилія, щоб компенсувати можливий дефіцит, додав він.

"У нас достатньо джерел, достатньо співпраці, а також геополітичних і комерційних альянсів для подальшого розвитку", — наголосив він.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Росія експортувала 4,6 мільйона барелів нафти на день у грудні. З них 1,5 мільйона барелів щодня постачалося до Індії минулого місяця, згідно з даними Kpler.

Після запровадження санкцій ціни на нафту зросли, але, за словами Сахні, у найближчій перспективі вони, ймовірно, залишаться в діапазоні $75–80 за барель.

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