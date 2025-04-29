Індія почала скупляти нафту США напередодні торгових переговорів

Індійські нафтопереробні компанії активніше купують нафту зі США напередодні запланованих на травень торговельних переговорів між обома країнами.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, у червні в Індію прибуде близько 11,2 мільйона барелів американської нафти - це найбільший обсяг із серпня минулого року.

Така ситуація зумовлена зниженням цін на нафту марки West Texas Intermediate (WTI), що стало наслідком зменшення попиту через ремонт на нафтопереробному заводі в Сінгапурі та скорочення закупівель у Китаї — найбільшому імпортері нафти у світі.

У березні торговельний дефіцит Індії зріс більше, ніж очікувалося, зокрема через те, що імпорт нафти збільшився більш ніж на 60% порівняно з попереднім місяцем.

На цьому тлі індійські експортери закликають владу якомога швидше укласти двосторонню торговельну угоду зі США. Переговори наживо мають розпочатися в другій половині травня, після того, як президент Дональд Трамп призупинив запровадження мита у 26% на імпорт з Індії.

Державні компанії Indian Oil та Bharat Petroleum у квітні закупили щонайменше 6 мільйонів барелів нафти з постачанням у червні, згідно з підрахунками Bloomberg.

Компанія Bharat Petroleum також закупила 1 мільйон барелів для постачання протягом чотирьох місяців до вересня, включно з американськими сортами нафти. Indian Oil уже почала закупівлі з постачанням у липні, зокрема 3 мільйони барелів зі США.

Приватна компанія Reliance Industries також регулярно закуповує нафту зі США, хоча наразі неясно, скільки саме вона планує закупити найближчим часом.

Посилення постачань американської нафти до Індії витісняє імпорт із Західної Африки - одного з традиційних джерел легких сортів нафти для індійського ринку.

Нагадаємо:

У лютому 2025 року Індія планувала збільшити закупівлі нафти та газу зі США, прагнучи скоротити торговельний дисбаланс між двома країнами та уникнути можливих зустрічних мит.

Того ж місяця експорт нафти зі США до Індії зріс до найвищого рівня за понад два роки.

Наприкінці березня індійські та американські чиновники досягли прогресу в укладанні двосторонньої торговельної угоди під час кількаденних переговорів у Нью-Делі.