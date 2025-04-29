Индия начала скупать нефть США в преддверии торговых переговоров

Индийские нефтеперерабатывающие компании активнее покупают нефть из США в преддверии запланированных на май торговых переговоров между обеими странами.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным аналитической компании Kpler, в июне в Индию прибудет около 11,2 миллиона баррелей американской нефти - это самый большой объем с августа прошлого года.

Такая ситуация обусловлена снижением цен на нефть марки West Texas Intermediate (WTI), что стало следствием уменьшения спроса из-за ремонта на нефтеперерабатывающем заводе в Сингапуре и сокращения закупок в Китае - крупнейшем импортере нефти в мире.

В марте торговый дефицит Индии вырос больше, чем ожидалось, в частности из-за того, что импорт нефти увеличился более чем на 60% по сравнению с предыдущим месяцем.

На этом фоне индийские экспортеры призывают власти как можно скорее заключить двустороннее торговое соглашение с США. Переговоры вживую должны начаться во второй половине мая, после того, как президент Дональд Трамп приостановил введение пошлины в 26% на импорт из Индии.

Государственные компании Indian Oil и Bharat Petroleum в апреле закупили не менее 6 миллионов баррелей нефти с поставкой в июне, согласно подсчетам Bloomberg.

Компания Bharat Petroleum также закупила 1 миллион баррелей для поставки в течение четырех месяцев до сентября, включая американские сорта нефти. Indian Oil уже начала закупки с поставкой в июле, в том числе 3 миллиона баррелей из США.

Частная компания Reliance Industries также регулярно закупает нефть из США, хотя пока неясно, сколько именно она планирует закупить в ближайшее время.

Усиление поставок американской нефти в Индию вытесняет импорт из Западной Африки - одного из традиционных источников легких сортов нефти для индийского рынка.

Напомним:

В феврале 2025 года Индия планировала увеличить закупки нефти и газа из США, стремясь сократить торговый дисбаланс между двумя странами и избежать возможных встречных пошлин.

В том же месяце экспорт нефти из США в Индию вырос до самого высокого уровня за более чем два года.

В конце марта индийские и американские чиновники достигли прогресса в заключении двустороннего торгового соглашения во время многодневных переговоров в Нью-Дели.