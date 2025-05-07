Индия в этом году планирует увеличить закупку нефти РФ – даже несмотря на меньшие скидки

Некоторые нефтеперерабатывающие компании Индии планируют увеличить объемы закупки российской нефти на спотовом рынке в этом году.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Indian Oil, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания страны, планирует обеспечить 25% своих поставок за счет российской нефти. Bharat Petroleum стремится, чтобы около трети ее обрабатываемой нефти поступало от стран ОПЕК+, включая Россию.

Indian Oil также планирует уменьшить долю нефти, которую закупает по долгосрочным контрактам, с 60% до 55% в этом финансовом году (который начался 1 апреля). Остальные объемы компания будет покупать на спотовом рынке.

Хотя компания и планирует увеличить долю российской нефти до 25% ( по сравнению с 22% в прошлом году), это все еще меньше, чем исторический максимум - примерно треть - зафиксированный сразу после начала войны в Украине.

BPCL (Bharat Petroleum) также пытается включить в долгосрочные контракты с поставщиками с Ближнего Востока так называемые условия без определения места назначения. Это позволит компании продавать или обменивать нефть с другими покупателями.

Однако скидки на российскую нефть в последнее время сократились, поскольку ее начали больше покупать другие страны, в частности Турция и Сирия. По данным Chennai Petroleum, в прошлом квартале скидка составляла менее$1 за баррель по сравнению с эталонной ценой, тогда как в прошлом году она достигала$3-4.

Напомним:

Поставки российской нефти в Индию приблизились к самому высокому уровню за два года в апреле 2025 года.