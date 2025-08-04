Найбільший НПЗ Індії заміняє нафту з Росії постачаннями зі США і Близького Сходу

Indian Oil Corp придбала 7 мільйонів барелів нафти з поставкою у вересні з США, Канади та Близького Сходу.

Про це пише Reuters.

Найбільша нафтопереробна компанія Індії Indian Oil Corp (IOC) у понеділок придбала 7 млн барелів нафти через тендер. Закупівлі здійснені у США, Канаді та Абу-Дабі на фоні паузи в імпорті з Росії, яка втратила конкурентну перевагу через зменшення знижок.

Зокрема, IOC купила 4,5 млн барелів американської нафти, 500 тис барелів канадської WCS і 2 млн барелів Das з Абу-Дабі.

За даними джерел, закупівлі частково спрямовані на заміну обсягів із Росії. Індія — третій за величиною імпортер нафти — досі залишалася головним покупцем російської морської нафти. Але останнім часом державні НПЗ, включно з IOC, HPCL, BPCL і MRPL, не купували російську нафту.

Постачальниками виступлять компанії P66, Equinor, Mercuria, Vitol і Trafigura. Зокрема, вони забезпечать нафту марок WTI Midland, WCS і Das. Ціни на контракти не розголошуються.

На тлі нових санкцій ЄС проти російських енергоносіїв, закупівлі IOC свідчать про посилення геополітичного тиску і зростання ризиків для російського експорту.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп вводить 25% мито на товари з Індії та зближується з Пакистаном через торговельні розбіжності і російську нафту, яку у надвеликих обсягах закуповує Індія.

Індійські чиновники заявили, що продовжуватимуть купувати дешеву нафту в Росії, незважаючи на погрози покарання з боку президента Трампа.

Державні нафтопереробні заводи Індії припинили закупівлі російської нафти, оскільки Москва перестала надавати знижки, а США пригрозили 100% митами на індійські товари.