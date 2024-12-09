Енергетики збільшили обмеження світла для Києва та низки областей
Getty Images
Група ДТЕК оприлюднила збільшені графіки відключення світла на понеділок 9 грудня.
Про це йдеться у відповідному повідомленні енергокомпанії.
У Києві світло буде відсутнє:
- 1 група: з 10:00 до 14:00
- 2 група: з 10:00 до 14:00.
- 3 група: з 13:00 до 17:00.
- 4 група: з 13:00 до 17:00.
- 5 група: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
- 6 група: з 16:00 до 20:00
На Київщині світло буде відсутнє:
- 1 група: з 10:00 до 13:00 та з 18:00 до 20:00.
- 2 група: з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 20:00.
- 3 група: з 12:00 до 16:00.
- 4 група: з 12:00 до 16:00.
- 5 група: з 15:00 до 19:00.
- 6 група: з 15:00 до 19:00
На Одещині світло буде відсутнє:
- 1 група: з 10:00 до 13:00 та з 18:00 до 20:00.
- 2 група: з 10:00 до 14:00.
- 3 група: з 12:00 до 16:00.
- 4 група: з 13:00 до 17:00.
- 5 група: з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.
- 6 група: з 09:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
На Дніпропетровщині світло буде відсутнє:
- 1 група: з 10:00 до 14:00.
- 2 група: з 10:00 до 14:00.
- 3 група: з 13:00 до 17:00.
- 4 група: з 13:00 до 17:00.
- 5 група: з 16:00 до 20:00.
- 6 група: з 16:00 до 20:00.
Нагадаємо:
У понеділок 9 грудня енергетики з 08:00 до 19:00 застосовуватимуть одну чергу відключень електроенергії.