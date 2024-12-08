У понеділок відключення застосовуватимуть 11 годин

Новина виправлена: В "Укренерго" змінили повідомлення про відключення.

У понеділок 9 грудня енергетики з 08:00 до 19:00 застосовуватимуть одну чергу відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як повідомляють, обсяги відключень будуть такими:

08:00 – 19:00 – одна черга відключень.

Для промисловості застосовуватимуть графіки обмеження потужності з 07:00 до 20:00.

"Завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада", – йдеться у повідомленні.

Час і обсяги відключень можуть змінюватись протягом доби.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

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