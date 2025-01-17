Глобальні ціни на дизель зростають через нові санкції США проти Росії

Глобальні ціни на дизельне паливо та маржа переробки різко зросли після чергового раунду санкцій США проти російської нафтової торгівлі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

10 січня США запровадили найжорсткіші санкції проти російських виробників і танкерів, щоб скоротити доходи другого за обсягами експортера нафти у світі, які фінансують війну в Україні.

Більшість нових обмежень стосуються суден із так званого "тіньового флоту", який намагається обійти західні санкції. Ці судна перевозили нафту до Індії та Китаю, де переробники отримували вигоду від дешевих російських постачань, заборонених у Європі після вторгнення Москви в Україну.

"Маржа на дизель зросла після новин про санкції, і ми очікуємо значних перебоїв у російському експорті дизеля," — заявила аналітик Energy Aspects Наталія Лосада. За її словами, під загрозою опинилося щонайменше 150 тисяч барелів дизелю на добу з російських нафтопереробних заводів "Газпром Нафти" та "Сургутнафтогазу".

Премія європейського дизельного контракту на найближчий місяць над контрактом на шість місяців вперед зросла до $50,25 за тонну в четвер — це 10-місячний максимум, згідно з даними LSEG.

Ринок дизеля вже перебував у стані беквардації, коли контракти з ближчими строками торгівлі мають вищу ціну, що свідчить про обмежену пропозицію.

Маржа переробки дизелю досягла п’ятимісячного максимуму — $20 за барель у четвер.

В Азії маржа переробки дизеля підскочила на 8% у понеділок, досягнувши понад $17 за барель — найбільшого зростання з вересня, перед тим як знизитися до близько $16,50 у четвер.

Нагадаємо:

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".

За даними газети Financial Times, заходи включають додавання до чорного списку 183 суден "тіньового флоту", залучених до експорту енергоресурсів з Росії.

Ціни на нафту зросли в п’ятницю і наближаються до четвертого тижневого підвищення поспіль. Нові санкції США проти російської енергетики обмежили пропозицію, підвищили спотові ціни та ставки на перевезення.