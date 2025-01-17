Нафта дорожчає, рухаючись до четвертого тижневого зростання через санкції США

Ціни на нафту зросли в п’ятницю і наближаються до четвертого тижневого підвищення поспіль. Нові санкції США проти російської енергетики обмежили пропозицію, підвищили спотові ціни та ставки на перевезення.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 44 центи (0,5%) до $81,73 за барель. Американська WTI подорожчала на 62 центи (0,8%) до $79,3 за барель. За тиждень Brent і WTI додали 2,5% і 3,6% відповідно.

"Обмеження постачання через санкції США проти російських виробників та танкерів, а також очікування відновлення попиту, пов’язані з можливим зниженням процентних ставок у США, підтримують ринок нафти," — зазначив аналітик Fujitomi Securities Тосітака Тадзава.

Він також додав, що очікуване зростання попиту на гас через холодну погоду в США є додатковим фактором підтримки.

Минулої п’ятниці адміністрація Байдена оголосила про розширення санкцій проти російських нафтовиробників і танкерів, а також додаткові заходи проти військово-промислової бази Росії та спроб обходу санкцій.

Головні клієнти Москви — Китай та Індія — шукають альтернативні постачання, що спричинило зростання ставок на морські перевезення.

Інвестори також уважно стежать за можливими новими перебоями в постачанні у зв’язку з інавгурацією Дональда Трампа наступного понеділка.

"Зростаючі ризики для постачання продовжують підтримувати ціни на нафту," — пишуть аналітики ING у дослідницькій записці. Вони додають, що очікується жорстка позиція нової адміністрації США щодо Ірану та Венесуели, які є ключовими постачальниками нафти.

Покращені очікування щодо попиту також підтримали нафтовий ринок на тлі сподівань на зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США після даних про зниження інфляції в найбільшій економіці світу.

"Інфляція, ймовірно, продовжить знижуватися, що дозволить центральному банку США швидше й раніше знизити ставки," — заявив у четвер губернатор Федерального резерву Крістофер Воллер.