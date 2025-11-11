"Енергоатом": масштабна корупційна схема з плівок НАБУ не нашкодила компанії

Масштабна корупційна схема з високопосадовцями на відкатах з контрагентів "Енергоатома", яку викрили працівники НАБУ, не нашкодила енергокомпанії та не вплинув на безпеку АЕС.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"Випадок, який стався в компанії, не завдав шкоди активам та фінансовому стану АТ "НАЕК "Енергоатом", а також не вплинув на виконання виробничих планів та безпеку експлуатації атомних станцій", - йдеться у повідомленні.

За заявою енергокомпанії, вона була і залишається "опорою енергетичної системи України". Разом з партнерами "Енергоатом" забезпечує "надійну роботу об'єктів ядерної енергетики і безперебійне постачання електроенергії для потреб України".

"Головним завданням для нас залишається надійна, стабільна та безпечна експлуатація атомних електростанцій України, що гарантує енергетичну безпеку держави", - стверджують енергетики.

Крім того, "Енергоатом" вже розпочав підготовку до ремонтів енергоблоків у 2026 році для підвищення надійності обладнання та стабільність роботи атомних станцій у майбутньому.

Нагадаємо:

Раніше Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому".

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча вранці 10 листопада, повідомили джерела "Української правди".

Бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95", соратник президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч залишив територію України 10 листопада – це сталося за кілька годин до обшуку НАБУ, повідомили джерела "Української правди".

У НАБУ підтвердили, що разом із САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

"15 місяців роботи і 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації", - йдеться в повідомленні.

Учасники розслідування вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили частину аудіозаписів із розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Операція має кодову назву "Мідас".