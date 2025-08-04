Експорт "Газпрому" в Європу проб'є найглибше "дно" за 50 років – ЗМІ

У січні-липні 2025 року "Газпром" поставив своїм європейським клієнтам лише 9,93 млрд кубометрів газу, що майже вдвічі менше, ніж за той самий період минулого року (18,3 млрд кубометрів).

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

Це сталося через втрату транзиту через Україну, а також через недостатність потужностей "Турецького потоку", єдиного чинного газопроводу, що постачає газ до ЄС.

За прогнозами, якщо темпи експорту збережуться, до кінця року "Газпром" може експортувати в Європу лише близько 17 млрд кубометрів газу, що стане новим антирекордом для компанії з 1970-х років.

Порівняно з піковими обсягами експорту, які сягали 170-180 млрд кубометрів на рік до 2019 року, тепер ці цифри зменшилися в десятки разів.

Від початку 2025 року Росія втратила транзит через Україну, і хоча обсяги поставок через "Турецький потік" зросли на 7% порівняно з попереднім роком, цього не вистачило, щоб компенсувати втрату потужностей українських газопроводів, здатних перекачувати понад 140 млрд кубометрів газу на рік.

З урахуванням таких обставин "Газпром" був змушений скоротити видобуток газу. За даними Росстату, у першій половині 2025 року виробництво газу в Росії зменшилося на 3,2% порівняно з минулим роком, а видобуток скрапленого природного газу (СПГ) - на 5,2%.

У 2024 році "Газпром" видобув 416,19 млрд кубометрів газу, з яких тільки 355,23 млрд було продано на зовнішні та внутрішні ринки. Це означає, що у компанії залишилося близько 60 млрд кубометрів газу, які не були реалізовані.

Читайте також: Нульовий транзит: чи готова Україна зупинити транспортування російського газу

Нагадаємо:

Вранці 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює в режимі без транзиту.