Экспорт "Газпрома" в Европу пробьет самое глубокое "дно" за 50 лет – СМИ

В январе-июле 2025 года "Газпром" поставил своим европейским клиентам лишь 9,93 млрд кубометров газа, что почти вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года (18,3 млрд кубометров).

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.

Это произошло из-за потери транзита через Украину, а также из-за недостаточности мощностей "Турецкого потока", единственного действующего газопровода, поставляющего газ в ЕС.

По прогнозам, если темпы экспорта сохранятся, до конца года "Газпром" может экспортировать в Европу лишь около 17 млрд кубометров газа, что станет новым антирекордом для компании с 1970-х годов.

По сравнению с пиковыми объемами экспорта, которые достигали 170-180 млрд кубометров в год до 2019 года, теперь эти цифры уменьшились в десятки раз.

С начала 2025 года Россия потеряла транзит через Украину, и хотя объемы поставок через "Турецкий поток" выросли на 7% по сравнению с предыдущим годом, этого не хватило, чтобы компенсировать потерю мощностей украинских газопроводов, способных перекачивать более 140 млрд кубометров газа в год.

С учетом таких обстоятельств "Газпром" был вынужден сократить добычу газа. По данным Росстата, в первой половине 2025 года производство газа в России уменьшилось на 3,2% по сравнению с прошлым годом, а добыча сжиженного природного газа (СПГ) - на 5,2%.

В 2024 году "Газпром" добыл 416,19 млрд кубометров газа, из которых только 355,23 млрд было продано на внешние и внутренние рынки. Это означает, что у компании осталось около 60 млрд кубометров газа, которые не были реализованы.

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Напомним:

Утром 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа. Газотранспортная система работает в режиме без транзита.