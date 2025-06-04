Дві країни блокують заборону російського газу в ЄС

Франція та Бельгія виступили проти ініціативи Єврокомісії повністю припинити імпорт російського трубопровідного та скрапленого природного газу (СПГ) до 2027 року.

Про це пише Politico.

Видання зазначає, що обидві країни вимагають додаткового аналізу наслідків цього рішення.

Міністр енергетики Франції Марк Ферраччі зазначив, що Париж підтримує відмову від російського викопного палива, але виступає за поступову заміну його альтернативними джерелами.

"Франція підтримує європейську стратегію диверсифікації, яка передбачає заміну російського газу, зокрема, поставками з Катару", — сказав він.

Водночас він застеріг, що повна заборона на імпорт СПГ з Росії може призвести до судових позовів, зважаючи на чинні контракти. Зокрема, компанія TotalEnergies має договір із "Новатєком" до 2032 року та володіє 20% проєкту "Ямал", який виробляє СПГ у Сибіру.

Франція та Бельгія наразі залишаються найбільшими покупцями російського СПГ у Євросоюзі. Натомість Іспанія та Нідерланди, які також імпортують значні обсяги, підтримують заборону короткострокових закупівель цього року та розрив довгострокових контрактів до 2027-го.

На думку Politico, позиція цих чотирьох країн може стати вирішальною для подальшої долі ініціативи Єврокомісії.

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